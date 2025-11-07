 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В КНДР сообщили о новых военных переговорах с Россией

Глава Минобороны КНДР принял делегацию российских военных во главе с Виктором Горемыкиным.﻿ Южнокорейская разведка ранее заявляла, что из КНДР в Россию направляются военные строители для восстановления инфраструктуры

Министр обороны КНДР Но Гван Чоль принял в Пхеньяне делегацию военно-политического управления вооруженных сил России во главе с заместителем министра обороны Виктором Горемыкиным, передает ЦТАК.

В сообщении агентства говорится, что переговоры «в дружественной обстановке» состоялись 6 ноября. В них приняли участие замначальника главного политического управления Корейской народной армии Пак Ён Иль, замглавы МИД Северной Кореи Ким Чон Гю и посол России Александр Мацегора.

Днем ранее, 5 ноября, Горемыкин и другие члены российской делегации встретились с представителями главного политического бюро армии КНДР. Они обсудили «вопросы укрепления сотрудничества, обменов и координации между военными и политическими ведомствами в соответствии с расширением и углублением двусторонних отношений под стратегическим руководством глав государств двух стран», сообщает ЦТАК.

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Политика

Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи объявила 4 ноября, что «около 5 тыс. северокорейских военных строителей последовательно перемещаются в Россию с сентября» и ожидается, что они будут задействованы для восстановления инфраструктуры, сообщил ранее Yonhap.

О том, что глава КНДР Ким Чен Ын принял решение направить в Курскую область для разминирования и восстановления 6 тыс. северокорейцев, в том числе 1 тыс. саперов, рассказал в июне по итогам визита в республику секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

«Северокорейские руководители логистических служб активно посещают Россию, и мы внимательно следим за тем, передавала ли Россия секретные технологии», — добавили в NIS.

В конце октября лидер КНДР заявил, что российско-корейская дружба находится «на пике» и подчеркнул, что боевое братство двух стран будет непрерывно развиваться.

Позднее замминистра обороны России Олег Савельев заявил, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна не соответствует принципу «против кого мы за» и не направлено против кого бы то ни было, если эти страны сами не являются агрессорами. Соглашение между Россией и КНДР он назвал «абсолютно прозрачным».

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан президентом России Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в июне 2024 года в Пхеньяне. Он включает в том числе пункт о военной помощи в случае агрессии против одной из сторон. Северокорейские военные участвовали в освобождении Курской области.

