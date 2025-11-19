 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

СВР рассказала о состоянии украинцев из-за «коррупционного дела Миндича»

СВР: из-за «дела Миндича» украинцы чувствуют себя «преданными»
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев
Киев (Фото: Павел Багмут / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украинцы чувствуют себя «преданными» и «демотивированными» из-за затянувшегося конфликта и «коррупционного дела Тимура Миндича», сообщает пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) со ссылкой на данные европейских внешнеполитических ведомств и разведок.

Согласно докладам разведывательных служб, большинство граждан Украины перестали надеяться на финансовую помощь Европы, а также на то, что в обозримом будущем их страну примут в Евросоюз.

«Украинцы все меньше воспринимают европейских партнеров как источник спасения и поддержки», — говорится в сообщении СВР.

Имя Зеленского появилось в деле Миндича
Политика
Владимир Зеленский

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что разоблачило коррупционную схему в компании «Энергоатом» — операторе всех украинских атомных электростанций. Организатором схемы следствие считает Миндича. По версии НАБУ, бизнесмен и его сообщники требовали у контрагентов «откаты» в размере 10–15% от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.

Правоохранители арестовали ряд высокопоставленных чиновников, а сам Миндич незадолго до обысков уехал с Украины.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш напомнил, что искоренение коррупции служит одним из главных условий принятия в Евросоюз, и потребовал от властей Украины объяснений по делу о коррупции в «Энергоатоме».

The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писал, что масштабное коррупционное дело в сфере энергетики на Украине может стать «часом расплаты» для Зеленского. Ему станет сложнее добиваться получения помощи у союзников, говорится в статье.

