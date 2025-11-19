В ЦБ не увидели перспективы массового перехода россиян на цифровой рубль

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Граждане России не будут массово переходить на накопления в цифровых рублях, поскольку хранение средств на таких счетах будет менее выгодным, чем на обычных банковских вкладах, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

«На цифровые рубли ничего начисляться не будет, уже этот факт может заставить вас подумать, нужны ли мне в принципе цифровые рубли. На потребительском уровне преимущество цифрового рубля, ну, мне не очевидно», — сказал он на встрече со студентами в Томском госуниверситете, сообщает «Интерфакс».

«Поэтому какого-то массового перехода людей на цифровые рубли, наверное, не произойдет», — пояснил Тремасов.

Цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты России. Она равноценна наличным и безналичным рублям. Валюта будет храниться на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций, которые, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России.

Он допустил, что многие продвинутые россияне захотят опробовать новые технологии и откроют цифровые кошельки, однако ожидать, что они будут хранить на них крупные суммы, пока не приходится.

По словам Тремасова, главные преимущества цифрового рубля будут видны в бюджетной сфере, он окажется полезным для экономики в целом, поскольку позволит отслеживать всю цепочку платежей.

Закон о внедрении цифрового рубля в России президент России Владимир Путин подписал в июле 2025 года. Согласно ему, с 1 сентября 2026-го принимать цифровой рубль будут обязаны крупнейшие банки и торговые точки, чья выручка превышает 120 млн руб. в год. С 1 сентября 2027-го требование затронет организации с выручкой от 30 млн руб. в год. Для всех остальных оно начнет действовать с 1 сентября 2028 года.

В сентябре в России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях, ее получателем стал председатель комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что получение зарплаты в цифровой валюте будет исключительно добровольным.