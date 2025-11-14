 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Роналду впервые удалили в матче за сборную

В квалификационном матче ЧМ-2026 форвард сборной Португалии Криштиану Роналду был удален с поля на 61-й минуте
Фото: Charles McQuillan / Getty Images
Фото: Charles McQuillan / Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был удален на 59-й минуте гостевого матча квалификации чемпионата мира 2026 с командой Ирландии.

Португалец получил прямую красную карточку на 61-й минуте, после того, как он ударил локтем защитника сборной Ирландии Дару О'Ши. Роналду впервые был удален в матче за сборную Португалии, за которую он провел 226 игр.

Всего на счету Роналду 11 удалений, в восьми случаях он получал прямую красную карточку. При этом за последние десять лет он удалялся всего четыре раза, трижды получив прямую красную карточку.

Месси или Роналду. Кто лучше по достижениям за карьеру
Спорт
Фото: David Ramos / Getty Images

На момент удаления Португалия проигрывала со счетом 0:2. В оставшееся время команды голов не забили. Португалия в случае победы обеспечила бы досрочный выход на чемпионат мира. Теперь в случае поражения в последнем туре от Армении португальцы рискуют впервые с 1998 года не выйти на ЧМ.

Португалия лидирует в группе F с 10 очками. Венгрия идет на втором месте (8), Ирландия на третьем (7), Армения на четвертом (3).

В заключительном туре, 16 ноября, Португалия примет Армению, а Ирландия на выезде сыграет с Венгрией.

Ранее Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере. В составе сборной он выиграл Евро-2016 и Лигу наций.
В случае выхода Португалии, для 40-летнего Роналду предстоящий ЧМ станет пятым в карьере.

Чемпионат мира пройдет июне-июле 2026 года в США, Мексике, Канаде.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Футбол Чемпионат мира по футболу Португалия Криштиану Роналду Ирландия

