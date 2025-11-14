Роналду впервые удалили в матче за сборную
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был удален на 59-й минуте гостевого матча квалификации чемпионата мира 2026 с командой Ирландии.
Португалец получил прямую красную карточку на 61-й минуте, после того, как он ударил локтем защитника сборной Ирландии Дару О'Ши. Роналду впервые был удален в матче за сборную Португалии, за которую он провел 226 игр.
Всего на счету Роналду 11 удалений, в восьми случаях он получал прямую красную карточку. При этом за последние десять лет он удалялся всего четыре раза, трижды получив прямую красную карточку.
На момент удаления Португалия проигрывала со счетом 0:2. В оставшееся время команды голов не забили. Португалия в случае победы обеспечила бы досрочный выход на чемпионат мира. Теперь в случае поражения в последнем туре от Армении португальцы рискуют впервые с 1998 года не выйти на ЧМ.
Португалия лидирует в группе F с 10 очками. Венгрия идет на втором месте (8), Ирландия на третьем (7), Армения на четвертом (3). В заключительном туре, 16 ноября, Португалия примет Армению, а Ирландия на выезде сыграет с Венгрией.
В заключительном туре, 16 ноября, Португалия примет Армению, а Ирландия на выезде сыграет с Венгрией.
Ранее Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере. В составе сборной он выиграл Евро-2016 и Лигу наций.
В случае выхода Португалии, для 40-летнего Роналду предстоящий ЧМ станет пятым в карьере.
Чемпионат мира пройдет июне-июле 2026 года в США, Мексике, Канаде.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций