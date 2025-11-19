Саудовская Аравия закупит у США истребители F-35 и 300 танков

Саудовская Аравия подписала с США соглашение о покупке около 300 американских танков, а также заключила серию иных сделок, сообщает пресс-служба Белого дома на сайте.

Встреча прошла между американским президентом Дональдом Трампом и кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом. По итогам переговоров стороны заключили ряд соглашений в разных областях, включая гражданское ядерное сотрудничество, сферу полезных минералов, развитие искусственного интеллекта, а также оборонные соглашения, в том числе, поставки истребителей F-35 и около 300 танков.

Саудовские власти уже ранее проявляли интерес к закупке истребителей F-35. В понедельник, 17 ноября, Трамп заявил, что Саудовская Аравия станет первой арабской страной, купившей самые передовые американские истребители, пишет CNN.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман 18 ноября совершил свой первый с 2018 года визит в США. Трамп посещал Эр-Рияд в мае.

В сообщении Белого дома говорится, что заключенные соглашения опираются на майские переговоры, Саудовская Аравия тогда обеспечила США $600 млрд инвестиций. Теперь королевство обязалась увеличить инвестиции в США до почти $1 трлн.