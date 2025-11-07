Как влияли на акции Tesla твиты Маска и ссоры с Трампом. Инфографика

Перепалка Маска с Трампом в соцсети X, удачные отчеты и поездки в Китай, — РБК разбирался, какие события оказывали за последние пять лет наибольшее влияние на колебания курса акций Tesla

7 ноября собрание акционеров Tesla одобрило бонус на сумму около $1 трлн для сооснователя и генерального директора компании Илона Маска. Несмотря на споры вокруг этого решения акции компании отреагировали на новость сдержанно: цена за день снизилась на 4%. Такое изменение можно назвать незначительным на фоне других колебаний этой бумаги. РБК разбирался, по каким причинам акции TSLA переживали самые экстремальные отклонения за последние пять лет.

По наблюдению РБК, самые резкие колебания приходились на моменты, связанные либо с ожиданиями инвесторов, либо с ключевыми корпоративными и политическими событиями, либо со скандальными высказываниями Маска. РБК составил список событий, которые влияли на изменение цен на акции производителя электромобилей за последние пять лет.

Первый значимый скачок произошел в марте 2021 года, когда котировки Tesla прибавили почти 20% после затяжной просадки технологического сектора. Инвесторы вернулись к Tesla из-за стабилизации отрасли и растущей уверенности в долгосрочном спросе на электромобили.

В январе 2022 года рекордные поставки машин компании привели к росту акций более чем на 13% за день. А в апреле того же года, произошел еще один резкий скачок — на 15,3% в цене, когда Маск съездил в Китай, где договорился о сотрудничестве с Baidu и о запуске автономных электромобилей Tesla FSD.

Но самый мощный скачок цен на бумагиги TSLA пришелся на октябрь 2024 года, когда компания опубликовала сильный отчет за третий квартал, а сам Маск спрогнозировал рост продаж Tesla на 20–30% в 2025 году. В результате за день он заработал $33,5 млрд.

Влияют на акции и политические события. В ноябре 2024 года, на следующий день после победы Дональда Трампа на выборах президента США, цена TSLA выросла почти на 15% на фоне ожиданий более благоприятной регуляторной среды для американских производителей. Однако уже в марте следующего года бумаги рухнули на 15,4% из-за опасений рецессии и замедления роста в технологическом секторе.

В апреле 2025 года цена стремительно восстановилась, взлетев более чем на 22% после решения Белого дома временно приостановить введение торговых пошлин для других стран. Инвесторы восприняли это как сигнал смягчения международной напряженности и улучшения условий для автопрома.

Однако уже в июне цены снизились на 14% после публичного конфликта между Маском и Дональдом Трампом, огда создатель Tesla был вынужден покинуть Департамент эффективности правительства США.

В итоге Tesla остается одной из самых волатильных крупных компаний США, хотя рынок остро реагирует как на операционные результаты и стратегические заявления, так и на внешнеполитические сигналы и репутационные риски.