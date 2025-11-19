В Соцфонде рассказали, как получить электронное пенсионное удостоверение

Соцфонд: при выходе на пенсию удостоверение само появится на «Госуслугах»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российские пенсионеры с октября автоматически получают электронное пенсионное удостоверение, сообщил Социальный фонд, передает «РИА Новости». Для этого не нужно подавать заявление — документ сам появится в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги».

Пластиковую версию при необходимости можно оформить в отделениях фонда или МФЦ.

«У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на Госуслугах. Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение десяти дней после назначения пенсии», — уточнили в Соцфонде.

Ранее выданные пластиковые удостоверения остаются действительными и не требуют замены. Глава Соцфонда Сергей Чирков объяснил, что введение электронных пенсионных удостоверений служит частью системной работы по созданию единых цифровых профилей льготных категорий граждан для облегчения получения услуг.

Возможность пользоваться электронным форматом пенсионного удостоверения у россиян появилась с октября 2025 года. Тогда же средний размер пенсии по старости в России достиг около 25,2 тыс. руб. В начале года этот показатель составлял 24979,27 руб.

Граждане России имеют право вдвое увеличить размер пенсии, отложив выход на нее на десять лет, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Однако в период отсрочки можно будет получать только зарплату, а пенсию — нет, подчеркнула депутат.

В сентябре депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что в России на пенсию имеет право каждый гражданин, однако важно понимать разницу между трудовой и социальной пенсией. Для получения страховой пенсии по старости требуется как минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Если эти условия не выполнены, назначается социальная пенсия.