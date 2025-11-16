 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Россиянам напомнили, как легально увеличить пенсию вдвое

Граждане России имеют право вдвое увеличить размер пенсии, отложив выход на нее на десять лет. Про это напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия») в интервью ТАСС.

Бессараб рассказала, что при работе после наступления пенсионного возраста в течение пяти лет сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов может быть увеличена на 36%, а фиксированная выплата — на 45%.

При отсрочке на десять лет индивидуальные пенсионные коэффициенты индексируются в 2,32 раза, фиксированная часть — в 2,11 раз, также начисляются дополнительные баллы. Однако в период отсрочки человек будет получать только зарплату, а пенсию — нет, подчеркнула депутат.

В Думе предложили упростить выход на досрочную пенсию за стаж
Общество

В июне Социальный фонд России опубликовал данные, из которых следует, что средняя пенсия работающих пенсионеров в России на 1 апреля 2025 года составила 21 080 руб. Самые высокие выплаты — в Дальневосточном федеральном округе (24 458 руб.), самые низкие — на Северном Кавказе (17 125 руб.). В Москве работающие пенсионеры получают в среднем 22 221 руб., в Санкт-Петербурге — 21 336 руб.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Пенсия Россия Светлана Бессараб

