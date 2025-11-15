 Перейти к основному контенту
Пенсии в 2025 году⁠,
0

В Думе предложили упростить выход на досрочную пенсию за стаж

Сюжет
Пенсии в 2025 году

Для реализации права на досрочный выход на пенсию при повышенном стаже необходимо разработать соответствующие подзаконные акты и расширить перечень периодов, включаемых в такой стаж. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), передает ТАСС.

Он подчеркнул, что изменения, внесенные в апреле 2024 года в правила подсчета страхового стажа, уточнили порядок учета отдельных периодов деятельности для назначения досрочной пенсии. Однако это привело к фактической приостановке прежнего порядка для граждан, что теперь требует дополнительного нормативного регулирования.

Гаврилов пояснил, что речь идет о праве на досрочный выход на пенсию на два года раньше при стаже 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. После изменений в законодательстве с апреля 2024 года пенсионные органы перестали учитывать периоды работы до 2015 года, что фактически лишило многих предпенсионеров возможности получить льготную пенсию, рассказал он.

Парламентарий отметил, что возникла правовая коллизия: ранее часть граждан уже воспользовалась этим правом, но теперь его реализация приостановлена подзаконным актом. При этом подача исков невозможна из-за отсутствия материальной нормы для обоснования требований в суде.

В России проиндексируют все виды пенсий в 2026 году
Общество
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

«Для восстановления баланса требуется уточнение правил подсчета с учетом действующего закона и возврат возможности включать периоды работы, подтвержденные документально, даже если они приходятся на время до принятия закона», — считает Гаврилов.

В продолжительность стажа засчитывается непосредственно трудовая деятельность, когда уплачивались взносы СФР, оплачиваемые больничные, а также военная служба по призыву и участие в СВО.

Не входит в учет стажа для досрочной пенсии:

  • отпуск по уходу за ребенком;
  • период официальной безработицы;
  • уход за пожилыми и инвалидами.

В сентябре депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что в России на пенсию имеет право каждый гражданин, однако важно понимать разницу между трудовой и социальной пенсией. Для получения страховой пенсии по старости требуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Если эти условия не выполнены, назначается социальная пенсия, сообщил политик.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Госдума Пенсия стаж

