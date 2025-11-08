 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году⁠,
0

Стал известен средний размер пенсий по старости в России

Соцфонд: средний размер пенсии по старости в России составляет 25,2 тыс. руб.
Сюжет
Пенсии в 2025 году

По данным на 1 октября 2025 года, средний размер пенсии по старости в России достиг около 25,2 тыс. руб., следует из данных Соцфонда, передает «РИА Новости».

По уточненным данным, на 1 октября средний размер пенсии по старости в России составил 25198,92 руб. в месяц. В начале года — 1 января — этот показатель составлял 24979,27 руб.

В Думе напомнили размер страховой пенсии в 2026 году
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Данные также демонстрируют разницу в размере выплат для разных категорий пенсионеров:

  • средняя пенсия неработающих пенсионеров — 25847,43 руб;
  • средняя пенсия работающих пенсионеров — 22378,72 руб.

Ранее в октябре профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что пенсия для неработающих пенсионеров в 2026 году должна превысить 27 тыс. руб. По ее словам, когда с 1 января следующего года выплаты проиндексируют на 7,6%, надбавка составит чуть более 1 963 руб.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что начиная с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличивать два раза в год. Пенсии работающих пенсионеров также вырастут на 7,6%.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Егор Алимов
Пенсия Социальный фонд России пенсионеры
Материалы по теме
В Госдуме рассказали, как будут выплачиваться январские пенсии в декабре
Общество
В Думе напомнили размер страховой пенсии в 2026 году
Общество
Россиянам назвали размер пенсий для неработающих пенсионеров в 2026 году
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 07 ноя, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 07 ноя, 09:47
Politico раскрыла, как Каллас не смогла вернуть врага главы ЕК в Брюссель Политика, 08:36
«Би-би-си» сообщила о росте числа случаев дезертирства из армии Украины Политика, 08:23
Стал известен средний размер пенсий по старости в России Общество, 08:07
Сможет ли «Динамо» Карпина прервать безвыигрышную серию. Интриги тура РПЛ Спорт, 08:00
В российских регионах за ночь уничтожили 79 украинских дронов Политика, 07:55
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев Политика, 07:49
Госдеп исключил президента Сирии из списка террористов Политика, 07:36
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Германий и 3D-детали: что известно о новом промкластере в Сибири Бизнес, 07:30
Москвичам пообещали пасмурный день и теплую погоду Общество, 07:20
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты Политика, 07:16
Продажи удобрений на бирже в этом году достигнут трехлетнего максимумаПодписка на РБК, 07:01
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 06:52
Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил долги в России на ₽7 млн Бизнес, 06:50
Россиянам напомнили о самых длинных за 12 лет новогодних выходных Общество, 06:13