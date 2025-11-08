Стал известен средний размер пенсий по старости в России

По данным на 1 октября 2025 года, средний размер пенсии по старости в России достиг около 25,2 тыс. руб., следует из данных Соцфонда, передает «РИА Новости».

По уточненным данным, на 1 октября средний размер пенсии по старости в России составил 25198,92 руб. в месяц. В начале года — 1 января — этот показатель составлял 24979,27 руб.

Данные также демонстрируют разницу в размере выплат для разных категорий пенсионеров:

средняя пенсия неработающих пенсионеров — 25847,43 руб;

средняя пенсия работающих пенсионеров — 22378,72 руб.

Ранее в октябре профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что пенсия для неработающих пенсионеров в 2026 году должна превысить 27 тыс. руб. По ее словам, когда с 1 января следующего года выплаты проиндексируют на 7,6%, надбавка составит чуть более 1 963 руб.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что начиная с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличивать два раза в год. Пенсии работающих пенсионеров также вырастут на 7,6%.