Минобороны сообщило о перехвате 65 дронов за ночь

Военные за ночь перехватили 65 украинских дронов над четырьмя регионами России, Черным и Азовским морями, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

БПЛА были уничтожены в период с 23:00 до 7:00 мск. Самое большое их количество, 16 беспилотников, сбили над Черным морем.

Еще по 14 дронов перехватили над Воронежской областью и Краснодарским краем, одиннадцать — над Белгородской областью, девять над Азовским морем и один над Брянской областью.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал ночью об отражении военными атаки в Каменском районе. Кроме того, аэропорты Краснодара и Геленджика более трех часов не принимали и не отправляли рейсы. В воздушном хабе Тамбова ограничения действуют до сих пор.