 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о перехвате 65 дронов за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Военные за ночь перехватили 65 украинских дронов над четырьмя регионами России, Черным и Азовским морями, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

БПЛА были уничтожены в период с 23:00 до 7:00 мск. Самое большое их количество, 16 беспилотников, сбили над Черным морем.

Еще по 14 дронов перехватили над Воронежской областью и Краснодарским краем, одиннадцать — над Белгородской областью, девять над Азовским морем и один над Брянской областью.

Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на Ростовскую область
Политика

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал ночью об отражении военными атаки в Каменском районе. Кроме того, аэропорты Краснодара и Геленджика более трех часов не принимали и не отправляли рейсы. В воздушном хабе Тамбова ограничения действуют до сих пор.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Софья Полковникова
дроны Черное море Азовское море
Материалы по теме
Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на Ростовскую область
Политика
ПВО сбила 18 дронов над регионами России
Политика
В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждений двух ТЭС после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 18 ноя, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 18 ноя, 09:21
Как экономика Венесуэлы оказалась в кризисе и чем ей угрожает ТрампПодписка на РБК, 07:30
Юристы предупредили о рисках для игроков в S.T.A.L.K.E.R. Политика, 07:24
Эксперт рассказал о возможности поспать на работе Общество, 07:20
Минобороны сообщило о перехвате 65 дронов за ночь Политика, 07:20
ЕС в сентябре в 7 раз увеличил закупку лекарств из России Политика, 07:11
Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США Политика, 07:10
Рестораторы пожаловались на условия продажи готовой еды в торговых сетях Бизнес, 07:02
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
«Это руки КГБ». Почему русский маникюр завоевывает Европу и СШАПодписка на РБК, 07:01
Объем валютных активов россиян достиг рекордаПодписка на РБК, 07:01
Из-за пожара на юго-западе Японии эвакуировали более 170 человек Общество, 06:34
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты Политика, 06:30
Россия сократила вложения в американский госдолг до $31 млн Финансы, 05:55
Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на Ростовскую область Политика, 05:21
В Думе напомнили о повышении пенсии достигшим 80 лет в ноябре Общество, 05:15