Военная операция на Украине⁠,
0

Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на Ростовскую область

Сюжет
Военная операция на Украине

Военные отразили атаку БПЛА в Каменском районе Ростовской области, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он.

ПВО сбила 18 дронов над регионами России
Политика

Этой ночью главы Тульской, Орловской и Воронежской областей, Дмитрий Миляев, Андрей Клычков и Александр Гусев информировали о ракетных опасностях, которые уже сняли.

Кроме того, в аэропортах Геленджика, Краснодара и Тамбова ввели ограничения на прием и отправку рейсов. На момент публикации они продолжают действовать.

Софья Полковникова
Юрий Слюсарь Ростовская область дроны
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на Ростовскую область
