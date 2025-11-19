Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на Ростовскую область
Военные отразили атаку БПЛА в Каменском районе Ростовской области, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он.
Этой ночью главы Тульской, Орловской и Воронежской областей, Дмитрий Миляев, Андрей Клычков и Александр Гусев информировали о ракетных опасностях, которые уже сняли.
Кроме того, в аэропортах Геленджика, Краснодара и Тамбова ввели ограничения на прием и отправку рейсов. На момент публикации они продолжают действовать.
