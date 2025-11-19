В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты
Аэропорты Геленджик и Краснодар возобновили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
О введении ограничений Кореняко сообщил в 2:51 по мск. Он подчеркнул, что меры применили, чтобы обезопасить полеты.
В упомянутых воздушных хабах действуют и другие ограничения на полеты — воздушная гавань Геленджика принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00, а Краснодара — с 09:00 по 19:00 мск. Эти аэропорты были закрыты с 2022-го и возобновили работу в этом году: авиагавань Геленджика открылась в июле, Краснодара — в сентябре.
На момент публикации ограничения продолжают действовать в аэропорту Тамбова.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist
Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО
В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов
Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»
Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады
FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе