В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты

Аэропорты Геленджик и Краснодар возобновили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

О введении ограничений Кореняко сообщил в 2:51 по мск. Он подчеркнул, что меры применили, чтобы обезопасить полеты.

В упомянутых воздушных хабах действуют и другие ограничения на полеты — воздушная гавань Геленджика принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00, а Краснодара — с 09:00 по 19:00 мск. Эти аэропорты были закрыты с 2022-го и возобновили работу в этом году: авиагавань Геленджика открылась в июле, Краснодара — в сентябре.

На момент публикации ограничения продолжают действовать в аэропорту Тамбова.