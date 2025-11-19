Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили полеты
В аэропортах Геленджик и Краснодар ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Для обоих воздушных хабов такая мера дополнила введенные ранее ограничения, по которым аэропорт Геленджика понимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00, а Краснодара — с 09:00 по 19:00 мск.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Материал дополняется
