Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили полеты

В аэропортах Геленджик и Краснодар ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Для обоих воздушных хабов такая мера дополнила введенные ранее ограничения, по которым аэропорт Геленджика понимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00, а Краснодара — с 09:00 по 19:00 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

