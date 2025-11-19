 Перейти к основному контенту
Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Тамбова (Донское) временно ввели ограничения на прием и отправку воздушных рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили полеты
Политика

На момент публикации ограничения также действуют в авиагаванях Краснодара и Геленджика.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
аэропорты Тамбов приостановка полетов
