Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты

В аэропорту Тамбова (Донское) временно ввели ограничения на прием и отправку воздушных рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

На момент публикации ограничения также действуют в авиагаванях Краснодара и Геленджика.