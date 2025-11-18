Слюсарь заявил о надежде на открытие аэропорта в Ростове до конца года

Международный аэропорт Платов (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Ростовский аэропорт Платов может возобновить работу до конца 2025 года. Об этом на встрече рабочей группы по сотрудничеству Ростовской области и Белоруссии сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«У нас налажено партнерство промышленных предприятий, мы регулярно обмениваемся бизнес-миссиями. Рассчитываю, что эта практика будет продолжена, несмотря на сложную пока логистику. Аэропорт, я надеюсь, у нас до конца года в Ростове откроется, будем все делать для этого», — сказал глава региона.

Заместитель губернатора и министр транспорта Ростовской области Алена Беликова добавила, что авиакомпания «Азимут» готова, в случае открытия Платова, возобновить прямые рейсы между Ростовом-на-Дону и Минском.

Аэропорт Ростова-на-Дону Платов приостановил прием и отправку рейсов в феврале 2022 года после начала военной операции на Украине. Также прервалась работа аэропортов в Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске и других городах.

Спустя несколько лет аэропорты начали постепенно открывать. Например, в 2024 году обслуживание пассажиров возобновили в аэропорту Элисты в Калмыкии, а в аэропорту Геленджика в июле 2025 года состоялся первый за три года рейс.

В октябре бывший замгубернатора Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что ранее направил в профильные ведомства обращение по поводу открытия аэропорта.