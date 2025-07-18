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В аэропорту Геленджика приземлился первый за три года рейс. Видео

Появилось видео приземления в аэропорту Геленджика первого за три года рейса

В аэропорту Геленджика приземлился первый за три года рейс. Видео
Video

Первый за три года гражданский авиарейс приземлился в аэропорту Геленджика. Самолет «Аэрофлота» из Шереметьево прибыл в 15:30 (время совпадает с московским), обратный рейс в Москву запланирован на 16:25.

Аэропорт приостановил работу в 2022 году по соображениям безопасности на фоне начала военной операции на Украине.

«Аэрофлот» сообщал, что у него также запланированы полеты на 20 и 23 июля. С 25 июля самолеты должны летать каждый день. А с 6 августа будет еще один рейс — он будет летать ежедневно до середины сентября. Также рейсы возобновят авиакомпания «Уральские авиалинии» (с 24 июля), Utair (с 28 июля), S7 (с 7 августа).

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Александр Рекун
Геленджик Москва самолет аэропорты ограничения
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