В аэропорту Геленджика приземлился первый за три года рейс. Видео
Первый за три года гражданский авиарейс приземлился в аэропорту Геленджика. Самолет «Аэрофлота» из Шереметьево прибыл в 15:30 (время совпадает с московским), обратный рейс в Москву запланирован на 16:25.
Аэропорт приостановил работу в 2022 году по соображениям безопасности на фоне начала военной операции на Украине.
«Аэрофлот» сообщал, что у него также запланированы полеты на 20 и 23 июля. С 25 июля самолеты должны летать каждый день. А с 6 августа будет еще один рейс — он будет летать ежедневно до середины сентября. Также рейсы возобновят авиакомпания «Уральские авиалинии» (с 24 июля), Utair (с 28 июля), S7 (с 7 августа).
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