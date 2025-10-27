 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Депутат сообщил о проработке открытия аэропорта Ростова-на-Дону

Депутат Водолацкий: аэропорт Ростова-на-Дону могут открыть до конца 2025 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: пресс-служба аэропорта Платов / ТАСС
Фото: пресс-служба аэропорта Платов / ТАСС

Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону могут открыть до конца года, сообщил депутат Госдумы и бывший замгубернатора Ростовской области Виктор Водолацкий в беседе с RostovGazeta. Он отметил, что направлял в профильные ведомства обращение по этому поводу.

«Когда открыли аэропорты Краснодара и Геленджика, которые находятся с нами в одном поясе авиасообщений, мы также обратились в Минтранс и Росавиацию, указав, что соседний регион уже пользуется авиасообщением, а Ростовская область пока находится на рассмотрении», — сказал он.

По словам Водолацкого, губернатор Юрий Слюсарь и депутаты Госдумы взаимодействуют с ведомствами, чтобы обеспечить запуск рейсов — хотя бы в дневное время. Однако, по его словам, это зависит от мониторинга безопасной полетной зоны.

«Ждем ноября. Ну или в крайнем случае аэропорт заработает до конца года», — сказал депутат.

После начала военной операции в феврале 2022 года аэропорт Платов приостановил полеты. Также прервалась работа аэропортов в Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе.

Спустя несколько лет постепенно начали открывать — уже работают авиаузлы в Элисте, Геленджике и ближайшему к Ростову Краснодаре, но там периодически вводятся временные ограничения.

Ранее региональное издание «Привет-Ростов.ру» сообщило об открытии Платова с 26 октября, однако пресс-служба Росавиации эту информацию опровергла.

