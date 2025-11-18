 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Туск после диверсий повысит уровень террористической угрозы в Польше

Дональд Туск (в центре) посещает место взрыва на железнодорожной линии Варшава-Люблин, 17 ноября 2025&nbsp;г.
Дональд Туск (в центре) посещает место взрыва на железнодорожной линии Варшава-Люблин, 17 ноября 2025 г. (Фото: KPRM / Reuters)

На заседании сейма Польши премьер-министр Дональд Туск проинформировал депутатов о результатах расследования диверсий на железной дороге и сообщил, что принял решение повысить уровень террористической опасности до третьего из четырех возможных.

«Сегодня я издам соответствующее распоряжение по этому вопросу, основываясь на законах о терроризме», — заявил Туск (цитата по Polsat News).

В Польше в случае террористического акта или угрозы может быть введен один из четырех уровней тревоги — «Альфа», «Браво», «Чарли» и «Дельта». Они устанавливаются и отменяются премьер-министром по рекомендации глав МВД и Агентства внутренней безопасности. Уровень «Чарли» подразумевает:

  • по приказу министра внутренних дел вводится круглосуточное дежурство в определенных учреждениях и структурных подразделениях органов госуправления;
  • проводится проверка и подготовка объектов, предназначенных для временного размещения в случае эвакуации населения;
  • ограничивается возможность парковки транспортных средств на охраняемых объектах;
  • допускается выдача оружия, боеприпасов и средств индивидуальной защиты уполномоченным лицам, назначенным для выполнения задач по охране;

Также Туск рассказал, что подозреваемые в диверсиях на железной дороге — «гражданин Украины» и «житель Донбасса».

16 ноября железнодорожный путь Варшава — Люблин, который ведет в сторону Украины и соединяет польскую столицу с юго-востоком страны, был поврежден дважды за сутки. В районе поселка Мика, примерно в 100 км от Варшавы, сдетонировало взрывное устройство, взрыв частично разрушил железнодорожное полотно. На том же пути в районе города Пулавы поврежденная контактная сеть упала на поезд. На момент остановки внутри находились 475 пассажиров, никто из них не пострадал.

В повреждениях железнодорожных путей, которые власти Польши назвали диверсией, виновны «российские спецслужбы», «разведслужбы с Востока», заявил пресс-секретарь координатора спецслужб республики Яцек Добжиньский. Москва прежде не раз отвергала обвинения в подготовке и осуществлении диверсий в Европе, называя их голословными и безосновательными.

