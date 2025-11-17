В США отменили сокращения домашних рейсов из-за шатдауна

Фото: Mario Tama / Getty Images

Обязательное сокращение внутренних рейсов в 40 крупных аэропортах США отменили 17 ноября с 6:00 по восточному времени США (13:00 мск). Отмену сокращений анонсировало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), передает Reuters.

Глава FAA Брайан Бедфорд объяснил решение «устойчивым снижением числа проблем с кадрами» после отмены шатдауна правительства.

Несколько крупных авиакомпаний (их названия агентство не упоминает) сообщили Reuters, что изначально не отменяли рейсы 17 ноября. Кроме того, согласно данным аналитической компании Cirium, 16 ноября перевозчики отменили всего 0,25% рейсов в упомянутых выше аэропортах, что ниже обычного уровня отмены.

Материал дополняется