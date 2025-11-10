В США за день задержали более 10 тыс. авиарейсов на фоне шатдауна

Фото: Tim Evans / Reuters

В США число задержанных за день рейсов превысило 10 тыс. на фоне продолжающегося шатдауна, ставшего рекордным, и острой нехватки авиадиспетчеров, сообщает Reuters.

В воскресенье, 9 ноября, авиакомпании отменили свыше 2800 рейсов и задержали более 10 200. Министр транспорта Шон Даффи предупредил, что ситуация может ухудшиться ко Дню благодарения, 27 ноября, если работа правительства не будет возобновлена. Согласно данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), авиакомпаниям предписано постепенно сокращать количество ежедневных рейсов — до 10% к середине ноября.

В ведомстве сообщили о кадровых проблемах в 12 диспетчерских пунктах. По словам Даффи, с начала шатдауна все больше авиадиспетчеров уходят на пенсию, а FAA не хватает от 1000 до 2000 авиадиспетчеров для полного укомплектования штата. «Раньше до приостановки работы у меня в день увольнялись около четырех авиадиспетчеров, а теперь в день увольняются до 15–20», — сказал он.

С начала шатдауна 1 октября, по оценке отраслевой ассоциации Airlines for America, перебои в работе воздушного транспорта затронули более 4 млн пассажиров. Ежедневный ущерб для экономики США оценивается в $285–580 млн.

В ночь на 5 ноября в США был установлен рекорд продолжительности шатдауна. Нынешний шатдаун начался 1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск). Около 1,4 млн госслужащих либо отправляются в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты. Администрация США также сообщила о планах сократить 4,1 тыс. госслужащих.

На фоне приостановки финансирования правительства Минтранс США потребовал сократить на 10% количество рейсов в 40 крупнейших аэропортах. Даффи допускал полное закрытие авиасообщения в стране из-за угроз безопасности, вызванных шатдауном.



