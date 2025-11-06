Минтранс США поручит сократить на 10% число авиарейсов на фоне шатдауна

Фото: Mario Tama / Getty Images

Министерство транспорта США распорядится сократить на 10% количество рейсов в 40 крупнейших аэропортах страны на фоне рекордно долгой приостановки работы правительства (шатдауна). Об этом сообщает Reuters.

Шатдаун в США начался 1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск) и длится уже более месяца. Прежний рекорд был установлен в первое президентство Дональда Трампа: в 2018 году правительство не работало в течение 34 полных суток.

Ограничения на количество рейсов связаны с проблемами в авиадиспетчерском управлении, вызванными шатдауном. Как отмечает Reuters, многие из 13 тыс. авиадиспетчеров и 50 тыс. сотрудников транспортной безопасности (TSA) работают без зарплаты.

По данным сервиса авиационной аналитики Cirium, затронуты 30 самых загруженных воздушных хабов, в том числе Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Атланта, Лос-Анджелес и Даллас. Сокращены будут около 1,8 тыс. рейсов и более 268 тыс. мест для пассажиров.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило, что сокращения будут вводиться поэтапно, от 4 до 5, 6 и 10% в течение недели, международные рейсы исключены из плана.

Авиакомпании United Airlines, American Airlines и Southwest заявили, что стараются минимизировать влияние на клиентов. Например, United Airlines предлагает гибкие возвраты, Southwest требует скорейшего завершения шатдауна.

Ассоциация бортпроводников (AFA-CWA) осудила кризис как «жестокое нападение на всех американцев».

Причиной для приостановки работы правительства США послужили разногласия демократов и республиканцев по сохранению субсидий в рамках Obamacare и сокращению финансирования программы льготных медицинских страховок Medicaid. Как отмечает Reuters, администрация Трампа усиливает давление на демократов, предупреждая о возможных массовых сбоях в авиасообщении, чтобы вынудить их проголосовать за возобновление работы правительства. Демократы же обвиняют республиканцев в тупике, поскольку те отказываются обсуждать продление субсидий на медицинское страхование.

Шатдаун парализовал работу госучреждений, 750 тыс. федеральных работников были отправлены в вынужденные отпуска, более 2,1 тыс. рейсов были задержаны.