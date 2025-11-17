 Перейти к основному контенту
В Польше не подтвердили взрыв на железной дороге в сторону Украины

МВД Польши: взрывного устройства на железной дороге в Польше не обнаружено
Фото: Neil Milton / Global Look Press
Фото: Neil Milton / Global Look Press

Полиция Польши не подтвердила сообщений о заложенном взрывном устройстве на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. Об этом сообщило МВД Польши, передает Polsat News.

Пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая написала в соцсети Х: «В настоящее время нет оснований предполагать наличие умышленных действий третьих лиц». Она также призвала не доверять «домыслам», которые могут вызывать чувство опасности.

Утром 16 ноября в Польше обнаружили повреждение участка железной дороги на пути, ведущем на Украину. «Первичный осмотр выявил повреждение участка пути, что привело к остановке поезда. Движение поездов по соседнему пути поддерживается», — сообщила польская полиция.

В Польше обнаружили повреждения железной дороги, ведущей на Украину
Политика
Фото:Сергей Петров / Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что не исключает диверсии. «Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу разрушения участка путей на линии Демблин — Варшава. Возможно, речь идет об акте диверсии. Пострадавших нет. Соответствующие службы проводят расследование», — написал он в X.

В октябре Туск сообщил о задержании в Польше восьми человек по подозрению в подготовке диверсий. До этого власти страны не раз объявляли о задержании людей, готовящих диверсии «по заказу иностранных ведомств». В августе администрация Туска обвинила Россию в вербовке граждан Украины и Белоруссии для проведения диверсионных актов на территории Польши.

Москва категорически отклонила эти обвинения. В Кремле заявили, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела суверенных государств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал подобные заявления как беспочвенные и направленные на разжигание русофобской истерии, лишенные каких-либо доказательств.

