Общество⁠,
СК показал видео с задержанной матерью, подозреваемой в убийстве ребенка

СК показал видео с задержанной матерью, подозреваемой в убийстве ребенка
Следственный комитет задержал жительницу Балашихи по подозрению в убийстве шестилетнего сына. Видеозапись задержанной опубликовала пресс-служба СК Московской области.

Женщина написала явку с повинной, но не смогла объяснить мотивы преступления. По версии следствия, она совершила убийство в квартире, после чего выбросила часть тела ребенка в Гольяновский пруд в Москве.

Следователи провели осмотр места происшествия с участием судмедэксперта, изъяли ножи и другие вещественные доказательства. Назначены судебно-медицинская, генетическая и криминалистическая экспертизы, а также планируется психолого-психиатрическое исследование состояния подозреваемой. На данный момент допрошены родственники и соседи, расследование продолжается.

Мать призналась в убийстве мальчика, голову которого нашли в пруду Москвы
Общество

Об обнаружении останков мальчика в пакете в пруду сообщила прокуратура Москвы 16 ноября. В СК тогда уточнили, что они принадлежат ребенку 7–10 лет. Позднее следователи сообщили, что в квартире дома в Балашихе нашли тело шестилетнего мальчика. В прокуратуре Московской области подтвердили, что останки принадлежат одному ребенку.

По информации ведомства, о пропаже мальчика сообщила его бабушка. Она рассказала, что внука увел из дома сожитель матери, после чего она больше не видела ребенка.

