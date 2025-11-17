Япония направила в Китай дипломата после слов премьера Такаити

Санаэ Такаити (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Япония направила высокопоставленного дипломата в Китай для урегулирования ситуации после слов японского премьер-министра Санаэ Такаити об угрозе для Японии из-за действий Китая против Тайваня, сообщает Kyodo News со ссылкой на правительственные источники.

Страна направила в Китай главу Бюро по делам Азии и Океании Масааки Канаи. По данным агентства, ожидается, что Канаи проведет встречу с китайской стороной 18 ноября, на которой заявит, что Такаити подтвердила приверженность Японии позиции, зафиксированной в совместном коммюнике 1972 года.

В совместном японо-китайском коммюнике 1972 года Япония признала «единственно законным правительством Китая» правительство КНР в Пекине и официально разорвала дипломатические отношения с Тайванем. Однако Япония не заявила о принадлежности Тайваня Китаю.

Ранее в ноябре Такаити заявила в парламенте, что нападение Китая на Тайвань может стать ситуацией, «угрожающей выживанию» Японии, что позволит стране воспользоваться правом на коллективную самооборону. МИД Китая в ответ подчеркнул, что слова Такаити представляют собой «грубое вмешательство во внутренние дела Китая».

Позже заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун выразил Токио протест из‑за заявлений премьера. Официальный представитель китайского дипведомства Линь Цзянь также озвучил требование к японской стороне об отзыве «возмутительных заявлений» и отметил, что в противном случае Япония «понесет ответственность».

Правительство Японии сообщало о направлении Китаю решительного протеста после угроз, которые генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь опубликовал в соцсетях. Дипломат пригрозил «без колебаний отрезать грязную шею», комментируя высказывания Такаити о возможном участии Токио в чрезвычайной ситуации на Тайване.

NYT писала, что Китай возвращается к дипломатии «воина-волка» после обострения между КНР и Японией из-за Тайваня. По оценке газеты, ситуация положила конец «медовому месяцу» в отношениях между Такаити, которая занимает свой пост меньше месяца, и Китаем.