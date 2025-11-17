 Перейти к основному контенту
0

Япония направила в Китай дипломата после слов премьера Такаити

Санаэ Такаити
Санаэ Такаити (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Япония направила высокопоставленного дипломата в Китай для урегулирования ситуации после слов японского премьер-министра Санаэ Такаити об угрозе для Японии из-за действий Китая против Тайваня, сообщает Kyodo News со ссылкой на правительственные источники.

Страна направила в Китай главу Бюро по делам Азии и Океании Масааки Канаи. По данным агентства, ожидается, что Канаи проведет встречу с китайской стороной 18 ноября, на которой заявит, что Такаити подтвердила приверженность Японии позиции, зафиксированной в совместном коммюнике 1972 года.

В совместном японо-китайском коммюнике 1972 года Япония признала «единственно законным правительством Китая» правительство КНР в Пекине и официально разорвала дипломатические отношения с Тайванем. Однако Япония не заявила о принадлежности Тайваня Китаю.

Ранее в ноябре Такаити заявила в парламенте, что нападение Китая на Тайвань может стать ситуацией, «угрожающей выживанию» Японии, что позволит стране воспользоваться правом на коллективную самооборону. МИД Китая в ответ подчеркнул, что слова Такаити представляют собой «грубое вмешательство во внутренние дела Китая».

Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением»
Политика
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Позже заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун выразил Токио протест из‑за заявлений премьера. Официальный представитель китайского дипведомства Линь Цзянь также озвучил требование к японской стороне об отзыве «возмутительных заявлений» и отметил, что в противном случае Япония «понесет ответственность».

Правительство Японии сообщало о направлении Китаю решительного протеста после угроз, которые генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь опубликовал в соцсетях. Дипломат пригрозил «без колебаний отрезать грязную шею», комментируя высказывания Такаити о возможном участии Токио в чрезвычайной ситуации на Тайване.

NYT писала, что Китай возвращается к дипломатии «воина-волка» после обострения между КНР и Японией из-за Тайваня. По оценке газеты, ситуация положила конец «медовому месяцу» в отношениях между Такаити, которая занимает свой пост меньше месяца, и Китаем.

