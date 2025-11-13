 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

NYT объявила о возвращении Китая к дипломатии «воина-волка»

NYT: Китай возвращается к дипломатии «воина-волка» после высказываний Такаити
Издание пишет, что КНР в ответ на заявление нового премьера Японии о проблеме Тайваня вернулась к так называемой дипломатии воина-волка — агрессивному подходу к международным отношениям, практиковавшемуся в 2010-х
Фото: Li Renzi / XinHua / Global Look Press
Фото: Li Renzi / XinHua / Global Look Press

Китай возвращается к дипломатии «воина-волка» после заявления новой премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване, сообщает The New York Times (NYT).

7 ноября Такаити, отвечая на вопросы депутатов парламента, заявила, что нападение Китая на Тайвань может быть расценено как «ситуация, угрожающая выживанию» Японии.

Ее выступление вызвало резкую реакцию китайских властей. На следующий день генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь заявил, что «голову, которая безрассудно высовывается, нужно отсечь без колебаний». Японские СМИ расценили это высказывание как призыв к физической расправе над Такаити.

Как пишет NYT, ситуация положила конец «медовому месяцу» в отношениях между Такаити, которая занимает свой пост меньше месяца, и Китаем.

Это также положило конец отказу Китая от так называемой дипломатии воина-волка — агрессивного прямолинейного подхода к международным отношениям. Такой подход сформировался после прихода Си Цзиньпина к власти в 2012-м, но в последние годы практически сошел на нет, уточняет газета.

Почему в Китае японскому премьеру пригрозили «обезглавливанием»
Политика
Санаэ Такаити

В 2015 году в японское законодательство был введен термин «ситуация, угрожающая выживанию». Этот термин обозначает вооруженное нападение на близкого союзника Японии, которое создает явную угрозу для ее территории или жизни граждан. В случае возникновения такой ситуации правительство имеет право активировать механизм коллективной самообороны, что позволяет японской армии принять участие в военном конфликте.

Позицию японского премьера разделяют часть ее однопартийцев из Либерально-демократической партии (ЛДПЯ). В частности, Синдзо Абэ, когда покинул пост главы кабинета, заявил, что нападение на Тайвань станет нападением и на Японию.

В начале недели Такаити скорректировала свою позицию. 10 ноября на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента она отметила, что ее высказывания о возможном использовании сил самообороны основывались на наихудшем сценарии и не подразумевают изменения политики страны. Однако премьер заявила, что не намерена отказываться от своих слов, хотя в будущем постарается избегать «категоричных оценок гипотетических ситуаций».

После гражданской войны в 1949 году, завершившейся победой коммунистов, правительство Чан Кайши перебралось на Тайвань и считало Китайскую Республику единственной легитимной властью в стране, пока в 1971 году не утратило место в ООН.

Сейчас суверенитет Тайваня признают только Ватикан и 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Китай считает Тайвань своей провинцией, а тот отвергает модель «одна страна — две системы».

Персоны
Полина Харчевникова
Китай Япония дипломатия Тайвань Санаэ Такаити
Санаэ Такаити
Санаэ Такаити
премьер-министр Японии
7 марта 1961 года

