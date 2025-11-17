Пугачева потеряла право на товарный знак в России

Алла Пугачева (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Певица, народная артистка СССР Алла Пугачева потеряла право на товарный знак «Рецитал» в России, следует из базы Роспатента. Она живет за границей с 2022 года.

Заявка на товарный знак «Рецитал» была подана в Роспатент 16 октября 2015 года, а в 2017-м было принято решение о регистрации. Спустя десять лет после подачи заявки на регистрацию товарного знака — 16 октября 2025 — его срок действия истек. Среди перечня услуг, для которых был зарегистрирован знак, указаны музыкальные автоматы, звукозаписывающая аппаратура, издание книг и образование.

«Рецитал» — российская группа, которая аккомпанировала Пугачевой на протяжении многих лет начиная с 1980-х. С музыкантами артистка записала альбом «Как тревожен этот путь» (1982). После окончания сотрудничества коллектив продолжил выступать самостоятельно.

В октябре Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать два иска к Пугачевой. Первый поступил от активиста Виталия Бородина, второй — от ветерана войны в Афганистане Александра Трещева. В первом случае причиной возврата стало невыполнение указаний судьи, во втором — неподсудность дела данному суду.

Пугачева в сентябре рассказывала, что уехала из России, поскольку ей нужно было пройти лечение в Израиле, где ее «просто спасли», но потом в России она столкнулась с оскорблениями в свой адрес, а ее дети — с травлей. Она отметила, что с семьей уезжала в никуда, не имея на тот момент гражданства Израиля.

До этого Минюст не увидел оснований для включения Пугачевой в список иностранных агентов. Сама певица еще в 2022-м попросила «зачислить» ее «в ряды иноагентов любимой страны» в знак солидарности с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом иноагентом).