Суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой на 1,5 млрд руб.

Алла Пугачева (Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press)

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск «ветерана боевых действий» в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Это следует из картотеки дел суда. Подан иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам.

Он потребовал 1,5 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Иск был подан после интервью народной артистки СССР журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом иноагентом), в которых Трещев увидел восхваление Джохара Дудаева, что, по его мнению, оскорбило российский народ. Помимо этого, в иске содержится утверждение, что Пугачева допускала высказывания, «порочащие президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации».

Адвокат потребовал обязать певицу выпустить опровержение и взыскать с нее компенсацию морального вреда.

Трещев рассказал, что направил иск сразу в два московских суда. Савеловский оставил его без движения.

Народная артистка СССР уехала из России в 2022 году. Отъезд Пугачева объяснила травлей в школе детей после того, как ее муж Максим Галкин был признан Минюстом иностранным агентом.