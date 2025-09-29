 Перейти к основному контенту
Политика
Суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой на 1,5 млрд руб.

Алла Пугачева
Алла Пугачева (Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press)

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск «ветерана боевых действий» в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Это следует из картотеки дел суда. Подан иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам.

Он потребовал 1,5 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Алла Пугачева рассказала о патриотизме во «время пираний»
Политика
Политика
Алла Пугачева

Иск был подан после интервью народной артистки СССР журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом иноагентом), в которых Трещев увидел восхваление Джохара Дудаева, что, по его мнению, оскорбило российский народ. Помимо этого, в иске содержится утверждение, что Пугачева допускала высказывания, «порочащие президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации».

Адвокат потребовал обязать певицу выпустить опровержение и взыскать с нее компенсацию морального вреда.

Алла Пугачева объяснила отъезд из России
Политика
Политика
Алла Пугачева

Трещев рассказал, что направил иск сразу в два московских суда. Савеловский оставил его без движения.

Народная артистка СССР уехала из России в 2022 году. Отъезд Пугачева объяснила травлей в школе детей после того, как ее муж Максим Галкин был признан Минюстом иностранным агентом.

Александра Озерова
Алла Пугачева судебный иск Джохар Дудаев Тверской суд Москвы
Алла Пугачева фото
Алла Пугачева
певица, продюсер, композитор
15 апреля 1949 года
