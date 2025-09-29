Суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой на 1,5 млрд руб.
Тверской суд Москвы зарегистрировал иск «ветерана боевых действий» в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Это следует из картотеки дел суда. Подан иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам.
Он потребовал 1,5 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Иск был подан после интервью народной артистки СССР журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом иноагентом), в которых Трещев увидел восхваление Джохара Дудаева, что, по его мнению, оскорбило российский народ. Помимо этого, в иске содержится утверждение, что Пугачева допускала высказывания, «порочащие президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации».
Адвокат потребовал обязать певицу выпустить опровержение и взыскать с нее компенсацию морального вреда.
Трещев рассказал, что направил иск сразу в два московских суда. Савеловский оставил его без движения.
Народная артистка СССР уехала из России в 2022 году. Отъезд Пугачева объяснила травлей в школе детей после того, как ее муж Максим Галкин был признан Минюстом иностранным агентом.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов