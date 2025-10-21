Суд отказался рассматривать два иска к Пугачевой

Алла Пугачева (Фото: Елизавета Клементьева / ТАСС)

Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать иски к певице, народной артистке СССР Алле Пугачевой, следует из в данных суда, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Иски поступили от главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина и ветерана Афганистана Александра Трещева. В первом случае причиной возврата стало невыполнение указаний судьи, во втором — неподсудность дела данному суду.

Трещев подал иск также в Тверской и Савеловский суды. После интервью Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом иноагентом) Трещев заявил, что Пугачева допускала высказывания, «порочащие президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации». Трещев, по собственному утверждению, воспринял слова певицы «на свой счет».

Также артистка восхваляла главу чеченских сепаратистов «Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ». Трещев в своем иске требует 1,5 млрд руб. как компенсацию морального вреда.

Бородин сообщил, что создал петицию о лишении Пугачевой звания народной артистки России.

Пугачева уехала из России в 2022 году.