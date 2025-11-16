Храм имени князя Владимира возведут в Путинском районе Грозного
В Путинском районе Грозного прошла церемония закладки капсулы под строительство Владимирского собора. О мероприятии рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
«Сегодня на территории нового района имени президента России Владимира Путина состоялась торжественная церемония закладки капсулы под строительство собора, посвященного святому равноапостольному князю Владимиру — крестителю Руси», — написал глава республики.
По словам Кадырова, площадь собора составит более 440 кв. м, он сможет вместить свыше 500 человек. Фасад храма с золоченными куполами и высоким крестом выполнят из белого камня. Помимо собора, комплекс включит здание прихода, воскресную школу и помещение для собраний.
Как подчеркнул глава Чечни, Владимирский собор станет одним из ключевых объектов нового Путинского района и важным шагом в развитии его инфраструктуры.
О том, что в центре Грозного создадут новый район имени президента России Владимира Путина, Кадыров рассказал в феврале 2024 года. Его площадь составит 200 га. Планируется построить 130 многоквартирных домов, мечети и детские сады. В сентябре 2024 года Кадыров уточнил, что строительство района планируют завершить к 2027 году.
