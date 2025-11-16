 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Храм имени князя Владимира возведут в Путинском районе Грозного

Кадыров: Владимирский собор построят в Путинском районе Грозного
Фото: RKadyrov_95 / Telegram
Фото: RKadyrov_95 / Telegram

В Путинском районе Грозного прошла церемония закладки капсулы под строительство Владимирского собора. О мероприятии рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Сегодня на территории нового района имени президента России Владимира Путина состоялась торжественная церемония закладки капсулы под строительство собора, посвященного святому равноапостольному князю Владимиру — крестителю Руси», — написал глава республики.

По словам Кадырова, площадь собора составит более 440 кв. м, он сможет вместить свыше 500 человек. Фасад храма с золоченными куполами и высоким крестом выполнят из белого камня. Помимо собора, комплекс включит здание прихода, воскресную школу и помещение для собраний.

В Чечне появится Путинский районный суд
Общество
Верховный суд Российской Федерации

Как подчеркнул глава Чечни, Владимирский собор станет одним из ключевых объектов нового Путинского района и важным шагом в развитии его инфраструктуры.

О том, что в центре Грозного создадут новый район имени президента России Владимира Путина, Кадыров рассказал в феврале 2024 года. Его площадь составит 200 га. Планируется построить 130 многоквартирных домов, мечети и детские сады. В сентябре 2024 года Кадыров уточнил, что строительство района планируют завершить к 2027 году.

Теги
Персоны
Анастасия Луценко
храм Строительство Грозный Чечня Рамзан Кадыров Владимир Путин
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

