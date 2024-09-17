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Общество ,  
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Кадыров сообщил, что район имени Путина появится в Грозном к 2027 году

Строительство нового района в Грозном, названного в честь президента России Владимира Путина, планируют завершить к 2027 году, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наша цель — создание нового района к 2027 году», — написал он в телеграм-канале. По его словам, район играет большую роль в развитии городской инфраструктуры и улучшении качества жизни населения.

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О создании района Кадыров сообщил в феврале 2024 года. По его словам, он расположится на площади 200 га. На этом участке построят 130 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другую инфраструктуру. Кадыров подчеркнул, что район станет самой комфортабельной, престижной и благоустроенной частью Грозного.

Центральный проспект города с 2008 года носит имя Владимира Путина.

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