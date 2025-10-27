В Чечне появится Путинский районный суд

Верховный суд Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Пленум Верховного суда России проведет заседание 28 октября — впервые с назначения Игоря Краснова на должность председателя. Согласно опубликованной повестке, одним из вопросов станет обсуждение проекта федерального закона о создании суда Путинского района в Грозном, который планируется внести в Государственную думу.

«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О создании суда Путинского района города Грозного Чеченской Республики», — указано на сайте.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал , что строительство нового района, названного в честь президента России Владимира Путина, планируется завершить к 2027 году. На площади около 200 га разместят 130 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другую инфраструктуру.

Кадыров пояснял в сентябре, что район назван в честь Путина в знак благодарности за поддержку и восстановление республики. Центральный проспект Грозного с 2008 года также носит имя президента России.