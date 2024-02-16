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Общество ,  
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Кадыров сообщил, что в Грозном появится район имени Путина

Кадыров: новый район Грозного назовут в честь Путина

В центре Грозного появится новый район, его назовут в честь президента России Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

«Он будет назван в честь нашего национального лидера <...> Владимира Путина», — написал Кадыров, пояснив, что решение принято в знак благодарности со стороны чеченского народа.

Новый район расположится на площади 200 га — на этом участке построят 130 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другую инфраструктуру. Глава Чечни подчеркнул, что район станет самой комфортабельной, престижной и благоустроенной частью Грозного.

Центральный проспект города с 2008 года носит имя Владимира Путина.

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Рамзан Кадыров Чечня Грозный переименование Владимир Путин
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

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5 октября 1976 года
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Владимир Путин

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