Кадыров сообщил, что в Грозном появится район имени Путина
В центре Грозного появится новый район, его назовут в честь президента России Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
«Он будет назван в честь нашего национального лидера <...> Владимира Путина», — написал Кадыров, пояснив, что решение принято в знак благодарности со стороны чеченского народа.
Новый район расположится на площади 200 га — на этом участке построят 130 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другую инфраструктуру. Глава Чечни подчеркнул, что район станет самой комфортабельной, престижной и благоустроенной частью Грозного.
Центральный проспект города с 2008 года носит имя Владимира Путина.
В октябре 2019 года власти Южной Осетии назвали центральную улицу столицы в честь Владимира Путина — решение приняли в день рождения главы государства.
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