Фото: Минобороны России

Подразделения 114-го мотострелкового полка российских войск совершили стремительное продвижение на 5 км в глубину оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Они установили полный контроль над населенным пунктом Ровнополье. Об этом сообщает Минобороны России.

Наступление началось сразу после взятия Новоуспеновского и Нового, из-за чего ВСУ не смогли закрепиться на новых позициях. Ровнополье стало четвертым населенным пунктом, взятым подразделениями 114-го полка за последнюю неделю, и шестым в Запорожской области, перешедшим под контроль 127-й дивизии с начала ноября текущего года.

Накануне Минобороны сообщило о взятии под контроль села Яблоково, расположенного менее чем в километре от Ровнополья и менее чем в 10 км от Гуляйполя. Ведомство также отчиталось о продвижении на гуляйпольском направлении, на котором находятся оба села.

Минобороны не раз заявляло о взятии под контроль поселений в направлении Гуляйполя в последнее время. Так, 10 ноября ведомство сообщило о взятии сел Сладкое и Новое. Они расположены, соответственно, к северу и югу от автодороги, связывающей Великую Новоселку и Гуляйполе. От Нового до Гуляйполя примерно 12 км.