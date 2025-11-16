 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские войска прорвали оборону ВСУ на 5 км при взятии Ровнополья

Минобороны: Российские ВС вошли вглубь обороны ВСУ на 5 км при взятии Ровнополья
Военная операция на Украине
Подразделения 114-го мотострелкового полка российских войск совершили стремительное продвижение на 5 км в глубину оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Они установили полный контроль над населенным пунктом Ровнополье. Об этом сообщает Минобороны России.

Наступление началось сразу после взятия Новоуспеновского и Нового, из-за чего ВСУ не смогли закрепиться на новых позициях. Ровнополье стало четвертым населенным пунктом, взятым подразделениями 114-го полка за последнюю неделю, и шестым в Запорожской области, перешедшим под контроль 127-й дивизии с начала ноября текущего года.

Минобороны опубликовало кадры из взятого Ровнополья в Запорожье
Политика

Накануне Минобороны сообщило о взятии под контроль села Яблоково, расположенного менее чем в километре от Ровнополья и менее чем в 10 км от Гуляйполя. Ведомство также отчиталось о продвижении на гуляйпольском направлении, на котором находятся оба села.

Минобороны не раз заявляло о взятии под контроль поселений в направлении Гуляйполя в последнее время. Так, 10 ноября ведомство сообщило о взятии сел Сладкое и Новое. Они расположены, соответственно, к северу и югу от автодороги, связывающей Великую Новоселку и Гуляйполе. От Нового до Гуляйполя примерно 12 км.

Ксения Потрошилина
