Минобороны заявило о взятии села Яблоково в Запорожской области
Российские войска продвинулись в Запорожской области и заняли село Яблоково, заявило Минобороны России.
Этот населенный пункт находится менее чем в 10 км от города Гуляйполе. В последнее время ведомство не раз отчитывалось о взятии под контроль поселений в направлении Гуляйполя. Так, 10 ноября Минобороны сообщило о взятии сел Сладкое и Новое. Последнее расположено примерно в 12 км от города.
Материал дополняется
