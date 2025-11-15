Минобороны заявило о взятии села Яблоково в Запорожской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска продвинулись в Запорожской области и заняли село Яблоково, заявило Минобороны России.

Этот населенный пункт находится менее чем в 10 км от города Гуляйполе. В последнее время ведомство не раз отчитывалось о взятии под контроль поселений в направлении Гуляйполя. Так, 10 ноября Минобороны сообщило о взятии сел Сладкое и Новое. Последнее расположено примерно в 12 км от города.

