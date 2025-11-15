 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Минобороны заявило о взятии села Яблоково в Запорожской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска продвинулись в Запорожской области и заняли село Яблоково, заявило Минобороны России.

Этот населенный пункт находится менее чем в 10 км от города Гуляйполе. В последнее время ведомство не раз отчитывалось о взятии под контроль поселений в направлении Гуляйполя. Так, 10 ноября Минобороны сообщило о взятии сел Сладкое и Новое. Последнее расположено примерно в 12 км от города.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Полина Мартынова Полина Мартынова

Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
В Москве выпал первый снег. Фоторепортаж Общество, 12:20 
В Израиле 17-летнего футболиста дисквалифицировали на 99 лет за драку Спорт, 12:15
Минобороны заявило о взятии села Яблоково в Запорожской области Политика, 12:09
Москалькова заявила о резком росте числа обращений россиян из Прибалтики Политика, 12:06
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
Колумбийские военные нанесли удары у границы с Венесуэлой Политика, 11:48
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Депутаты АдГ приехали в Сочи на фоне угроз исключением из партии Политика, 11:32
Корешков увидел в Маддалене неудобного соперника для Махачева Спорт, 11:30
В журнале МВД раскритиковали Уголовно-процессуальный кодекс Политика, 11:25
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Каллас назвала поддержку Украины выгодной сделкой Политика, 11:11
Шефер стал самым молодым игроком в истории НХЛ, забившим в овертайме Спорт, 11:03