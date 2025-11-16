Минобороны опубликовало кадры из взятого Ровнополья в Запорожье

Video

Подразделения 114-го мотострелкового полка в составе группировки войск «Восток» установили полный контроль над населенным пунктом Ровнополье в Запорожской области. Видеозапись со штурмом опубликовало Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, штурмовые группы продвинулись на 5 км вглубь оборонительных рубежей ВСУ после взятия Новоуспеновского и Нового.

Село Ровнополье находится примерно в 35 км к северо-востоку от Малой Токмачки. Относится к Гуляйпольскому району.

Ровнополье стало четвертым населенным пунктом, взятым этим полком за неделю, и шестым в Запорожской области, перешедшим под контроль 127-й дивизии с начала ноября.

Накануне Минобороны сообщило о взятии под контроль села Яблоково, расположенного менее чем в километре от Ровнополья и менее чем в 10 км от Гуляйполя. Ведомство также отчиталось о продвижении на гуляйпольском направлении, на котором находятся оба села.

Минобороны не раз отчитывалось о взятии под контроль поселений в направлении Гуляйполя в последнее время. Так, 10 ноября ведомство сообщило о взятии сел Сладкое и Новое. Они расположены соответственно к северу и югу от автодороги, связывающей Великую Новоселку и Гуляйполе. От Нового до Гуляйполя примерно 12 км.