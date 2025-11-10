Российские войска заняли Сладкое и Новое в Запорожской области
Подразделения группировки «Восток» продвинулись в Запорожской области и заняли населенные пункты Сладкое и Новое.
Два небольших села расположены соответственно к северу и югу от автодороги, связывающей Великую Новоселку и Гуляйполе. От Нового до Гуляйполя примерно 12 километров.
В минувшие выходные в этой же районе российские военные заняли Рыбное — село на западном берегу реки Янчур.
Также российские подразделения завершили зачистку села Гнатовка, расположенного к востоку от Покровска (Красноармейска).
Материал дополняется
