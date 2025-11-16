 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

«Вести» рассказали, кто «дал пять» Путину в Большом театре

Гергиев рассказал, как «дал пять» Путину на концерте в Большом театре
Касым-Жомарт Токаев, Валерий Гергиев, Владимир Путин и Ольга Любимова в Большом театре на гала-концерте мастеров искусств Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, Валерий Гергиев, Владимир Путин и Ольга Любимова в Большом театре на гала-концерте мастеров искусств Казахстана (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Владимир Путин во время посещения Большого театра поговорил с генеральным директором Валерием Гергиевым и дал ему «пять», пока смотрел концерт вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, об этом сообщают «Вести».

На трансляции видно, что, пока Путин сидел в Царской ложе, он пообщался с кем-то за шторой. Невидимый собеседник протянул руку Путину, и они ударили по рукам. Гергиев сообщил журналисту Павлу Зарубину, что это был именно он.

«Да, это был я. Мы действительно почувствовали, что вот такой общий дух объединял сегодня всех нас. Настроение [было] хорошее с первых звуков, которые мы услышали», — поделился Гергиев.

Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей
Общество
Валерий Гергиев

Путин и Токаев посетили Большой театр после переговоров в Москве 12 ноября. Они смотрели гала-концерт мастеров искусств Казахстана. Вместе с президентами в Царской ложе находились министры культуры России и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева.

Токаев приехал в Москву 11 ноября с двухдневным визитом и встретился с Путиным в Кремле. Переговоры продолжились 12 ноября. Лидеры в этот день подписали декларацию о стратегическом партнерстве.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Полина Минаева
Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев Валерий Гергиев Большой театр
Валерий Гергиев
Валерий Гергиев
дирижер, музыкант, глава Мариинского и Большого театров
2 мая 1953 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года

