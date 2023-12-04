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Общество ,  
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Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей

Валерий Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей
Валерий Гергиев
Валерий Гергиев (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Главу Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева назначили сопредседателем Союза театральных деятелей (СТД) по музыкальному направлению, сообщает «РИА Новости».

«Утвердить Валерия Абисаловича Гергиева, нашего замечательного художника, великого человека, полного энергией, знанием своего дела, сопредседателем Союза театральных деятелей по музыкальному направлению», — сказал худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, которого избрали председателем СТД.

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Гергиев также вошел в секретариат Союза театральных деятелей. Всего там будут состоять 34 театральных деятеля, включая худрука Московского губернского театра Сергея Безрукова и ректора ГИТИСа Григория Заславского.

4 декабря Машков стал председателем Союза театральных деятелей. Он был единственным кандидатом. За него проголосовали 176 делегатов, против — 20.

Остальные претенденты взяли самоотвод. Действующий председатель Александр Калягин выдвигал актера Александра Лазарева, но тот отказался, объяснив это тем, что получил предложение стать главным режиссером одного из столичных театров. Среди тех, кто был выдвинут, также были директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок и Гергиев.

Теги
Валерий Гергиев театр Владимир Машков

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