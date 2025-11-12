Путин и Токаев посетили Большой театр и сели в Царскую ложу
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев сели вместе в Царской ложе Большого театра, откуда посмотрят гала-концерт мастеров искусств Казахстана, передает ТАСС.
Вместе с лидерами в ложу прошли министры культуры России и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева, а также гендиректор Большого театра дирижер Валерий Гергиев. По пути в Царскую ложу Путин общался с Балаевой.
Токаев приехал в Москву 11 ноября с двухдневным визитом и встретился с Путиным в Кремле. Переговоры продолжились 12 ноября. Лидеры в этот день подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций