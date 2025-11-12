Путин и Токаев посетили Большой театр и сели в Царскую ложу

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев сели вместе в Царской ложе Большого театра, откуда посмотрят гала-концерт мастеров искусств Казахстана, передает ТАСС.

Вместе с лидерами в ложу прошли министры культуры России и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева, а также гендиректор Большого театра дирижер Валерий Гергиев. По пути в Царскую ложу Путин общался с Балаевой.

Токаев приехал в Москву 11 ноября с двухдневным визитом и встретился с Путиным в Кремле. Переговоры продолжились 12 ноября. Лидеры в этот день подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.