Политика⁠,
0

Путин и Токаев посетили Большой театр и сели в Царскую ложу

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев сели вместе в Царской ложе Большого театра, откуда посмотрят гала-концерт мастеров искусств Казахстана, передает ТАСС.

Вместе с лидерами в ложу прошли министры культуры России и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева, а также гендиректор Большого театра дирижер Валерий Гергиев. По пути в Царскую ложу Путин общался с Балаевой.

Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
Политика
Касым-Жомарт&nbsp;Токаев и Владимир Путин

Токаев приехал в Москву 11 ноября с двухдневным визитом и встретился с Путиным в Кремле. Переговоры продолжились 12 ноября. Лидеры в этот день подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Полина Минаева
Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев Большой театр
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года

