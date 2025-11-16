 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с наградами для пенсионеров

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Мошенники в Москве стали звонить пенсионерам и представляться сотрудниками городской администрации. Как сообщает УБК МВД России, злоумышленники звонят пенсионерам и сообщают о «положенных выплатах ветеранам труда», вручении грамот и других наград. Для получения этих выплат мошенники просят пенсионеров зарегистрироваться в фиктивном личном кабинете и продиктовать свои персональные данные.

В правоохранительных органах подчеркивают, что сотрудники администрации никогда не звонят гражданам с предложениями о выплатах и не запрашивают по телефону персональные данные, СНИЛС, номера банковских карт или коды из СМС. Все социальные выплаты оформляются исключительно через официальный портал госуслуг или при личном обращении в МФЦ и органы социальной защиты.

При получении подобных звонков специалисты рекомендуют немедленно прекращать разговор, не перезванивать на указанные номера, а самостоятельно набрать официальный телефон администрации из проверенных источников или обратиться в полицию.

WhatsApp рассказал пользователям, как определить сообщения от мошенников
Технологии и медиа
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

С 1 октября 2024 года по 1 октября 2025 года мошенники, по данным Positive Technologies, украли у пожилых людей 1,5 млрд руб. При этом 93% атак на них начинались с телефонного разговора. Такой способ коммуникации аналитики объясняют тем, что люди в возрасте не доверяют технологиям и используют самый простой канал связи — телефонный звонок.

В 78% случаев пожилых людей запугивали тем, что их деньги в опасности, еще в 12% звонков предлогом стала замена какого-либо оборудования или продление договора, в 10% им обещали прибыль, еще в 10% случаев угрожали уголовным преследованием. Также злоумышленники часто просят «действовать срочно», объясняя это тем, что «счета под угрозой», настаивают, чтобы жертва не клала трубку и никому не сообщала о звонке, и давят на эмоции.

Чаще всего, в 66% случаев деньги передавали через курьеров, 36% перевели их «на безопасный счет», 12% сказали код из СМС (обычно от портала госуслуг). В 21% случаев мошенникам удалось убедить жертву продать или передать свое имущество (недвижимость, автомобили, ценные бумаги или драгоценности).

Ксения Потрошилина
