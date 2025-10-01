За год мошенники украли у пожилых людей ₽1,5 млрд

Фото: Kira Hofmann / Photothek Media Lab / Global Look Press

За год, с 1 октября 2024-го по 1 октября 2025-го, мошенники украли у пожилых людей 1,5 млрд руб., при этом 93% атак на них начинались с телефонного разговора, говорится в исследовании Positive Technologies.

Такой способ коммуникации аналитики объяснили тем, что люди в возрасте не доверяют технологиям и используют самый простой канал связи — телефонный звонок.

В 78% случаев пожилых людей запугивали тем, что их деньги в опасности, еще в 12% звонков предлогом стала замена какого-либо оборудования или продление договора, в 10% им обещали прибыль, еще в 10% случаев угрожали уголовным преследованием. Также злоумышленники часто просят «действовать срочно», объясняя это тем, что «счета под угрозой», настаивают, чтобы жертва не клала трубку и никому не сообщала о звонке, и давят на эмоции.

Чаще всего, в 66% случаев, деньги передавали через курьеров, 36% перевели их «на безопасный счет», 12% сказали код из СМС (обычно от портала «Госуслуг»). В 21% случаев мошенникам удалось убедить жертву продать или передать свое имущество (недвижимость, автомобили, ценные бумаги или драгоценности).

Самым ярким примером мошенничества стал случай, когда 71-летней пенсионерке из Самары сообщили о якобы возбужденном против нее уголовном деле за перевод средств с ее счетов на незаконные цели. Для защиты от уголовного преследования мошенник предложил сотрудничество и передачу денег «на безопасное хранение». В результате женщина лишилась 430 млн руб., при этом мошенники убедили ее не верить предупреждениям настоящих сотрудников банка, когда она снимала все сбережения со счетов.

Помимо телефонных звонков мошенники используют мессенджер, объявления с вакансиями и QR-коды и рекламные баннеры на игровых платформах. Например, пенсионер потерял 4 млн руб., кликнув на обещавший денежную выплату баннер со встроенной вредоносной ссылкой на фейковый сайт.

По данным Центробанка, в 2024 году мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб., что стало рекордом за все время ведения статистики. Основной объем денежных средств — 26,9 млрд руб. — был украден со счетов физических лиц. У юридических лиц было украдено всего лишь 667 млн руб. При этом Сбербанк оценивает ущерб от телефонного мошенничества в 2024-м более чем в 295 млрд руб.