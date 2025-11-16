В МВД сообщили о мошенничестве с использованием геоданных жертвы

Злоумышленники используют геоданные россиян, полученные через сайты знакомств, чтобы запугивать их и вымогать деньги. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, передает ТАСС.

Получив данные, аферисты, притворяясь силовиками или военнослужащими ВСУ, требуют передачи средств через курьеров или перевода через банки. Физической угрозы нет, но ущерб может быть значительным, подчеркнули в министерстве.

МВД рекомендовало соблюдать правила информационной безопасности, частности, ограничивать число лиц, у которых есть геоданные человека и метаинформация, размещенная в открытом доступе.

Вечером 13 ноября 16-летний подросток пронес бензин в зрительный зал в ТЦ «Авиапарк» в Москве и попытался устроить там пожар. Огонь потушили, молодого человека задержали. Как позже признался юноша, он действовал по указке позвонивших ему людей, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Звонок от лжеполицейских поступил после того, как подросток по просьбе девушки из соцсетей отправил ей свою геолокацию.