 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Поджегший бензин в «Авиапарке» юноша признался, что доверился лжеполиции

Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

Мошенники, побудившие 16-летнего подростка поджечь канистру с бензином в кинозале в «Авиапарке», представились сотрудниками правоохранительных органов. Об этом молодой человек рассказал на допросе, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

Звонок поступил после того, как юноша по просьбе девушки из соцсетей отправил ей свою геолокацию. Злоумышленники позвонили подростку, заявив, что, передав данные посторонним, тот нарушил закон.

Под давлением мошенников юноша, помимо поджога в ТЦ, провел «обыск» дома по видеосвязи, сфотографировал банковскую карту отца и пытался перевести деньги.

В ТЦ «Авиапарк» подросток попытался поджечь зал кинотеатра
Общество

Накануне вечером 13 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что 16-летний подросток пронес горючую жидкость и попытался устроить пожар в зрительном зале во время сеанса в кинотеатре «Авиапарка».

Огонь потушили, молодого человека задержали.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Софья Полковникова
подросток мошенники Москва поджог

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Прокуратура заявила об указаниях пытавшемуся поджечь кинотеатр в Москве
Общество
В ТЦ «Авиапарк» подросток попытался поджечь зал кинотеатра
Общество
В Химках подросток поджег полицейский автомобиль по указанию мошенников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
В Кремле оценили анонс США военной операции «Южное копье» Политика, 13:07
Главу фирмы в Приморье обвинили в мошенничестве при строительстве детсада Общество, 13:07
Минфин назвал дату начала оформления нового вычета по страхованию жизни Финансы, 12:58
В Кремле назвали беспочвенной дискуссию о временной блокировке сим-карт Политика, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Вы все время учитесь, а карьера стоит на месте. Почему так происходит Образование, 12:52
Песков оценил значимость саммита G20 в отсутствии Путина, Трампа и Си Политика, 12:51
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ТАСС узнал, что участника покушения на чиновника искали за убийство Политика, 12:46
Telegram заблокировал рекордное количество каналов за день Технологии и медиа, 12:45
«Лесная» майнинг-ферма обнаружена в Смоленщине под Иркутском Крипто, 12:44
В ПСБ назвали способы усилить защиту прав инвесторов Пресс-релиз, 12:44
В США обнаружили российское судно рядом с Гавайями Общество, 12:43
Мадуро обратился к Трампу с публичным посланием Политика, 12:41
Канадец из «Динамо» рассказал о вызвавшей недоумение близких Москве Спорт, 12:39