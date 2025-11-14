Поджегший бензин в «Авиапарке» юноша признался, что доверился лжеполиции

Фото: Прокуратура Москвы

Мошенники, побудившие 16-летнего подростка поджечь канистру с бензином в кинозале в «Авиапарке», представились сотрудниками правоохранительных органов. Об этом молодой человек рассказал на допросе, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

Звонок поступил после того, как юноша по просьбе девушки из соцсетей отправил ей свою геолокацию. Злоумышленники позвонили подростку, заявив, что, передав данные посторонним, тот нарушил закон.

Под давлением мошенников юноша, помимо поджога в ТЦ, провел «обыск» дома по видеосвязи, сфотографировал банковскую карту отца и пытался перевести деньги.

Накануне вечером 13 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что 16-летний подросток пронес горючую жидкость и попытался устроить пожар в зрительном зале во время сеанса в кинотеатре «Авиапарка».

Огонь потушили, молодого человека задержали.