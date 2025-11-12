В МВД рассказали, как распознать мошенников в мессенджерах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Для защиты от фишинга в мессенджере нужно проверить аккаунты, с которых пишут потенциальные мошенники, и защитить свою учетную запись, сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Как говорится в публикации, мошенники активно используют мессенджеры для реализации своих схем. В связи с этим МВД составило рекомендации, которые позволят россиянам не стать жертвой злоумышленников.

Для начала в ведомстве призвали проверять имя пользователя, от которого поступило сообщение. Часто мошенники копируют аккаунты банков и маркетплейсов, незначительно изменяя их названия. В связи с этим в МВД рекомендовали сравнивать наименование профиля с тем, что указано на официальном сайте, а также не доверять учетным записям, созданным недавно.

Кроме того, в ведомстве посоветовали не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей и входить в сервисы только через официальное приложение или сайт, чтобы не потерять доступ к своим аккаунтам и свои банковские данные. Присланные ссылки можно проверить на специальных онлайн-сервисах, подчеркнули в МВД.

Наконец, полиция напомнила о необходимости защитить свой аккаунт. Это можно сделать, установив двухфакторную аутентификацию, используя сложные пароли для аккаунтов и обновляя приложения.