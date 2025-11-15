Токаев заявил о планах нарастить транзит газа из России в Узбекистан

Касым-Жомарт Токаев и Президент Шавкат Мирзиёев (Фото: пресс-служба Президента Республики Казахстан)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект поставок российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан оказался успешным. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Ташкенте, передает агентство Anadolu.

Казахстанский лидер назвал «обнадеживающими» результаты газового проекта трех стран. Токаев отметил, что стороны совместными усилиями стремятся увеличить объемы транзита газа.

По его словам, есть «перспективные возможности» для расширения сотрудничества стран также в нефтяной и атомной отраслях.

Договор на оказание услуг по транспортировке российского газа в Узбекистан через Казахстан «Газпром» подписал с казахстанской компанией Qazaqgaz на ПМЭФ-2023. В Минэнерго Узбекистана сообщили, что годовой объем поставок составит около 2,8 млрд куб. м.

Весной 2024 года в Министерстве энергетики Казахстана заявили о планах увеличить транзит почти в четыре газа — до 11 млрд куб. м в год с 2026-го.