«Коммерсантъ» узнал объем поставок «Газпрома» Узбекистану

Поставки «Газпрома» Узбекистану по новому контракту могут составить 6 млрд куб. м в год или около 18 млн кубометров в сутки, пишет «Коммерсантъ».

Транзит газа из России будет идти по газопроводу «Средняя Азия — Центр» (САЦ), проходящего через территорию Казахстана и Узбекистана. Объемы поставок будут уточняться каждый год. По оценкам аналитиков, закупка 6 млрд куб. м у «Газпрома» позволит Узбекистану обеспечить собственные нужды, но ее не хватит для полного выполнения контракта по экспорту газа в Китай.

Пекин и Ташкент подписали контракт на поставку до 10 млрд кубометров газа ежегодно, но эти объемы ни разу не были поставлены в полном размере. Кроме того, из-за зимних перебоев, вызванных в том числе приостановкой транзита из Туркмении, Узбекистан не мог выполнять экспортные обязательства перед Китаем, заморозив поставки на три месяца.

«Газпром» и правительство Узбекистана подписали контракт на поставку в республику российского газа 16 июня на ПМЭФ. Плановый срок начала экспорта — IV квартал 2023 г. Объемы поставок стороны не уточняли.

Кроме того, на ПМЭФ «Газпром» подписал с казахстанской компанией Qazaqgaz договор на оказание услуг по транспортировке газа через Казахстан для потребителей Узбекистана. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сказал, что республика заинтересована в транзите российского газа в Узбекистан и планирует подготовить необходимую для этого инфраструктуру.

По словам Саткалиева, переговоры между Узбекистаном и «Газпромом» по объемам и цене на газ продолжаются. «И как только эти переговоры завершатся, мы готовы будем нашу инфраструктуру предоставить. Причем мы говорим о том, что уже в осенне-зимнем сезоне следующего года эта инфраструктура будет готова», — сказал он.