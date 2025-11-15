 Перейти к основному контенту
Политика
0

США провели испытание ядерной бомбы В61-12 без боезаряда

Испытания проводили с 19 по 21 августа на полигоне в Неваде. В ходе них истребитель F-35 сбросил бомбы без боезаряда. В 2024 году в США продлили срок пребывания этих бомб на вооружении на 20 лет

США провели летные испытания ядерной бомбы B61-12 на полигоне Тонопа в Неваде в августе, в ходе испытаний бомбы без боезаряда сбросили с истребителя F-35. Об этом сообщила лаборатория Sandia при министерстве энергетики США.

Лаборатория провела испытания совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности (NNSA) в период с 19 по 21 августа. Они «ознаменовали значимую веху в оценке эффективности вооружения».

В ходе испытаний также впервые провели термическую подготовку боеприпаса на борту F-35 перед сбросом, подтвердив соответствие B61-12 экологическим требованиям. Эти испытания важны для ежегодной оценки надежности ядерного арсенала и подготовки летного состава, пояснили в лаборатории.

B61 — термоядерная бомба, являющаяся основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Представляет собой модификацию ядерного боеприпаса разработки 1960-х годов. B61-12 является модернизированной B61.

Как отметил руководитель программы наблюдения за испытаниями Джеффри Бойд, успешные испытания стали результатом масштабной работы специалистов из лаборатории и партнеров. Они завершили крупнейшую на сегодняшний день серию летных испытаний B61-12, аналогичный объем которых не планируется в обозримом будущем.

Трамп заявил, что США «очень скоро» проведут ядерные испытания
Политика
Дональд Трамп

Кроме того, в Sandia отметили, что в конце 2024 года NNSA завершило программу по продлению на 20 лет срока пребывания на вооружении этих авиабомб.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начнет испытания ядерного оружия. Позже госсекретарь Марко Рубио добавил, что США намерены также испытать средства доставки ядерного оружия.

Заявление Трампа о необходимости возобновления ядерных испытаний последовало после испытаний Россией новых стратегических систем — межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. Американский политик пояснил, что США не должны оставаться единственной страной, не проводящей такие испытания, поскольку их осуществляют Россия и Китай, после чего распорядился начать соответствующие работы «на равной основе».

Кремль подчеркивал, что ни Россия, ни Китай не проводят испытания упомянутого выше оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил отсутствие таких планов, сославшись на ранее заявленную позицию Владимира Путина о том, что Россия не будет первой инициировать такие испытания, но сохраняет готовность обеспечить паритет в случае подобных действий других государств.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Егор Алимов
ядерная бомба США испытания полигон

