Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США испытают средства доставки ядерного оружия, его слова приводит The Washington Post.

В октябре президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начнет испытания ядерного оружия. О каких конкретно испытаниях — тестовых ядерных взрывах или проверке средств доставки — идет речь, он не уточнил. Министр энергетики США Крис Райт позже заявил, что они не будут включать ядерные взрывы.

Рубио назвал поручение главы Белого дома уместным, «учитывая продолжающиеся испытания, проводимые противниками США».

Заявление Трампа прозвучало после того, как Россия провела испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками.

Американский лидер объяснил, что не хочет, чтобы США были «единственной страной, которая не проводит испытания». Их проводят Россия и Китай, утверждал он.

Президент Владимир Путин говорил, что Москва не будет проводить ядерные испытания первой, но сделает это, если такой взрыв произведет другая страна.

