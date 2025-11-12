Посольство Малави заявило об отсутствии данных о вывозе девушек в Россию

Посольство Малави в США (Фото: APK / Wikipedia)

Малави не присылала никаких официальных сообщений о найме девушек из страны на производство беспилотников в особой экономической зоне «Алабуга» в России, сообщило РБК посольство Малави в США (посольства Малави в России нет, поэтому после соответствующих сообщений РБК разослал запросы в представительства страны в 18 странах).

«Мы не получали никаких официальных сообщений от Малави по данному вопросу, поэтому у нас нет ответа», — говорится в заявлении дипведомства.

Nyasa Times 9 ноября сообщила со ссылкой на источники в парламенте, что депутаты Малави намерены потребовать от правительства отчета, как девушки из страны оказались наняты в «Алабугу» в России вместо работы в гостиницах и обучения в учебных заведениях.

В мае 2025 года издание Malawi24 сообщило по меньшей мере о двух девушках, попавших в Россию и не сумевших пока выехать обратно.

В августе Министерство по делам женщин при президенте ЮАР предостерегло граждан от принятия предложений о работе в России, рекламируемых в соцсетях. Как сообщал Bloomberg, речь шла о кампании по найму иностранок в возрасте от 18 до 22 лет в рамках программы «Алабуга Старт» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга».

Глава отдела общественной дипломатии МИД Клейсон Моньела сообщил, что дипломаты помогли одной девушке из ЮАР вернуться домой, после того как она обратилась в посольство в Москве, «поняв, что обещанное не соответствует действительности».

Посольство России в ЮАР назвало необоснованными обвинения российской стороны в «эксплуатации». МИД ЮАР сообщил, что властям «пока не удалось найти убедительных доказательств того, что предложения о работе в России не соответствуют заявленной цели», сообщил Bloomberg.