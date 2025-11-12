 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Посольство Малави заявило об отсутствии данных о вывозе девушек в Россию

Посольство Малави в США
Посольство Малави в США (Фото: APK / Wikipedia)

Малави не присылала никаких официальных сообщений о найме девушек из страны на производство беспилотников в особой экономической зоне «Алабуга» в России, сообщило РБК посольство Малави в США (посольства Малави в России нет, поэтому после соответствующих сообщений РБК разослал запросы в представительства страны в 18 странах).

«Мы не получали никаких официальных сообщений от Малави по данному вопросу, поэтому у нас нет ответа», — говорится в заявлении дипведомства.

Nyasa Times 9 ноября сообщила со ссылкой на источники в парламенте, что депутаты Малави намерены потребовать от правительства отчета, как девушки из страны оказались наняты в «Алабугу» в России вместо работы в гостиницах и обучения в учебных заведениях.

Туроператор отверг версию захвата российских туристов для работы в Мьянме
Общество
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

В мае 2025 года издание Malawi24 сообщило по меньшей мере о двух девушках, попавших в Россию и не сумевших пока выехать обратно.

В августе Министерство по делам женщин при президенте ЮАР предостерегло граждан от принятия предложений о работе в России, рекламируемых в соцсетях. Как сообщал Bloomberg, речь шла о кампании по найму иностранок в возрасте от 18 до 22 лет в рамках программы «Алабуга Старт» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга».

Глава отдела общественной дипломатии МИД Клейсон Моньела сообщил, что дипломаты помогли одной девушке из ЮАР вернуться домой, после того как она обратилась в посольство в Москве, «поняв, что обещанное не соответствует действительности».

Посольство России в ЮАР назвало необоснованными обвинения российской стороны в «эксплуатации». МИД ЮАР сообщил, что властям «пока не удалось найти убедительных доказательств того, что предложения о работе в России не соответствуют заявленной цели», сообщил Bloomberg.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Полина Минаева, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Малави Россия трудоустройство

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В центре в Мьянме, где были россияне, освободили более 2 тыс. человек
Политика
Консул сообщил о наличии россиян в нелегальном call-центре в Мьянме
Общество
Узбекистан предостерег граждан от поездок на Украину из-за дела о рабстве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
МИД Украины объяснил приостановку переговоров с Россией Политика, 19:19
Чикунова и Ефимова проиграли 18-летней пловчихе на чемпионате России Спорт, 19:15
Пять провалов и одна победа: как улучшить стратегическое планирование Образование, 19:14
Акции Citigroup выросли на фоне разрешения Путина продать Ситибанк Инвестиции, 19:05
Оже-Альяссим одержал волевую победу над Шелтоном на Итоговом турнире ATP Спорт, 19:02
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Россия выпустит бонды в юанях. Привлекут ли они инвесторовПодписка на РБК, 19:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Посольство Малави заявило об отсутствии данных о вывозе девушек в Россию Политика, 18:59
Канада ввела санкции против Игоря Чайки и «Арктик СПГ 2» Политика, 18:50
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Жена актера «Ментовских войн» Ивана Фирсова назвала причину смерти мужа Общество, 18:42
Сборная России назвала капитана на матч с командой Перу Спорт, 18:39
Два украинских министра подали в отставку из-за дела Миндича Политика, 18:33
На Украине произошла авария на урановом руднике Общество, 18:21